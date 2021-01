Sentirsi in pace con se stessi: i luoghi ideali d’Italia

Vacanza significa anche essere liberi, in pace con se stessi, ritrovare la propria dimensione lontano dalla frenesia della città e dalla routine di tutti i giorni. Esistono luoghi che, più di altri, aiutano a sentirsi in pace con se stessi e rigenerarsi con gli occhi e il cuore colmi di meraviglia. Scopriamone alcuni in Italia.