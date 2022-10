Questi posti sono bellissimi, ma ufficialmente non esistono

Sono bellissimi, pieni di colore, di fascino e di storia, ma ufficialmente non esistono. Luoghi sparsi nel Mondo che possono essere visti, fotografati, visitati e ricordati ma che, di fatto, non vengono riconosciuti da nessuna o poche Nazioni e che, quindi, loro malgrado, non rientrano nella definizione ufficiale di Stato. Un vero peccato se ci si pensa ma questo non è sicuramente un buon motivo per non considerare le infinite bellezze che si possono trovare in questi luoghi “nel nulla”, organizzando un viaggio nell’ignoto per lasciarsi travolgere dalle meraviglie di questi posti carichi di fascino e di un toco di mistero. Come quello che si può vivere nella Repubblica Araba Democratica Saharawi (SADR), conosciuta anche come Repubblica Democratica Araba Saharawi o Repubblica Democratica Araba Saharawi (nella foto Laâyoune capitale proclamata), una terra sita nella fascia del Sahara occidentale, in lotta da anni per un’indipendenza mai riconosciuta.