Le più belle spiagge di sabbia in Italia, veri paradisi in terra

Sono 7.500 i chilometri didel nostro Paese. Golfi, insenature, porti turistici e approdi naturali rendono ancor più magico un territorio che è, senza dubbio, incantevole. Sì, il litorale italiano è davvero uno spettacolo e che non ha nulla da invidiare a tante destinazioni tropicali. Soprattutto le nostre spiagge di sabbia, distese meravigliose e incastonate in paesaggi unici che diventano dei veri paradisi in terra. Come la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, dove nella striscia di sabbia bianchissima può addirittura capitare di intravedere le impronte della tartaruga Caretta Caretta.