Le più belle spiagge del mondo, anche una italiana

Il Traveller Choice Award 2023 di TripAdvisor ha premiato le 25 spiagge più belle del mondo con una classifica basata sulle preferenze degli utenti della community. Andiamo alla scoperta della Top Ten mondiale: in decima posizione si piazza Ka'anapali Beach, sull'isola di Maui, in località Lahaina alle Hawaii. La spiaggia e l'oceano sono spettacolari ed è perfetta per snorkeling e passeggiate. (Nella foto, Ka'anapali Beach, Hawaii)