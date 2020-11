In Italia esistono diverse città meravigliose che, tra un quartiere da sogno e una piazza incantevole , conservano dei veri e propri polmoni verdi. Località bellissime e con giardini in cui sembra di catapultarsi in un'altra dimensione. Ecco perché oggi vi porteremo a scoprire i, veri e propri cuori green nei centri abitati.