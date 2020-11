Non per forza i luoghi abbandonati devono nascondere, certo è che a guardarne alcuni non biasimiamo chiunque provi un leggero brivido che scorre lungo la schiena . Ma tra villaggi ricoperti di edera, cimiteri ferroviari e prigioni marine dobbiamo confessarvi che alcune di queste location, dove il tempo si è fermato improvvisamente, sono spettacolari;