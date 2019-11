Natale in famiglia: dove andare in vacanza con i bambini

Il Natale è la festa più attesa dai bambini, il periodo dell'anno che li sa emozionare e regala loro momenti da fiaba. Quale modo migliore, allora, di far vivere loro le festività se non accompagnandoli in luoghi da sogno dove immergersi in un'atmosfera speciale e unica? Eccovi le mete più significative per un indimenticabile Natale in famiglia.