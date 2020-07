Alla scoperta delle Murge, paradisi tra la Puglia e la Basilicata

Un territorio certamente prezioso è quello delle Murge. Un'area bellissima del nostro Paese che si estende per gran parte nella città metropolitana di Bari e provincia di Barletta-Andria–Trani, la provincia di Matera, in Basilicata, Taranto e Brindisi. Nei fatti si tratta di un maestoso altopiano collinare in cui svettano formazioni di roccia calcarea del Cretacio. Sono moltissimi i luoghi da visitare in questa zona, e che lasciano i visitatori davvero incantati. E per questo motivo oggi andremo insieme alla scoperta di questa straordinaria Terra.