Alla scoperta del meraviglioso e variegato territorio della Maremma

Oggi vi portiamo in Maremma, vasta e variegata aerea che si estende tra la Toscana e il Lazio affacciandosi sul cristallino Mar Tirreno. Da queste parti non manca niente: borghi arroccati, colline verdeggianti, architettura antica e mare da sogno. Un territorio davvero pregno di bellezza e scenari mozzafiato. Come quello della bella cittadina di Porto Ercole, caratteristico porticciolo dagli odori antichi, i colori pastello e con facce dei pescatori segnate dal vento, il sole e e il mare.