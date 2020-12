Le medine più belle del mondo, architetture sorprendenti

Veri e propri labirinti di strade racchiuse tra mura e torri di guardia sono le medine, quartieri antichi caratteristici di molte città del Maghreb e non solo. Delle zone che evocano nei viaggiatori antichi splendori e forti emozioni. Attraversarle è come calarsi in un viaggio nel tempo tra profumi di spezie, bevitori di tè, suq (mercati), scuole coraniche e riad trasformati in alberghi. Ecco perché oggi andremo a scoprire insieme le medine più belle del mondo e le loro sorprendenti architetture.