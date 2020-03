I luoghi reali delle fiabe preferiti dai bambini

Magiche, suggestive, romantiche e creative: le fiabe hanno accompagnato la nostra infanzia. Ci hanno fatto sognare mondi popolati di ranocchie e principesse trasportando la nostra mente nella fantasia, senza limite alcuno. Ma in quella magia c’erano anche luoghi reali, talvolta surreali, ma che ci hanno fatto, a modo loro, scoprire il mondo. Le favole che oggi vi raccontiamo vi porteranno in giro per il globo, dalla Francia al Giappone fino ad arrivare in Italia.