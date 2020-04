“Italia Mi Manchi”: il FAI ci porta virtualmente tra i suoi tesori più preziosi

Sono molti i tour virtuali che sono stati proposti in questo periodo. Ci sono quelli che ci portano a scoprire luoghi all'aria aperta e altri che, invece, vanno ad esplorare i numerosi tesori di basiliche e palazzi storici. Anche il FAI prosegue il suo impegno di tutela e sviluppo delle tante meraviglie del nostro paese, e lo fa tramite delle visite che possiamo fare comodamente dal nostro divano. Ci conduce a passeggiare per i giardini, conoscere le storie inedite di oggetti di grande valore storico e artistico, e a scoprire spazi nascosti per poter godere dell’infinita bellezza dell'Italia.