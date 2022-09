Italia da cartolina: 10 scenari che il mondo ci invidia

Storia e cultura, natura e arte: l'Italia non ha niente da invidiare a tutto il resto del mondo. Anzi, è proprio qui che sono custodite alcune delle meraviglie che attirano visitatori da ogni angolo del globo. Ma quali sono le più belle, assolutamente indimenticabili? Non possiamo che partire dalla splendida Venezia, città lagunare dal fascino antico costruita su canali che gondole percorrono per gran parte della giornata, scivolando languidamente sulle acque. Un panorama mozzafiato.