Hailuoto, l’isola finlandese da scoprire con soli mille abitanti

Non esageriamo quando parliamo dicome di uno dei paesaggi più straordinari della Finlandia . Questo paese, situato sull'omonima, è raggiungibile in traghetto o d'inverno, in auto, passando su un percorso tracciato direttamente sul ghiaccio (se è abbastanza spesso). Un paradiso di chi ama la natura, il birdwatching e per chi cerca sempre luoghi insoliti e inesplorati. Del resto, lo sapete che qui vivono solo 1000 abitanti?