Entroterra della Sardegna, per scoprire le radici dell’isola

"La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi: ventiquattromila chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei al buon Dio di regalarci come Paradiso", così diceva Fabrizio De André di questa isola nostrana. Una terra magica e ricca di bellezze uniche al mondo. Ma per capirne le radici è necessario andare nella Sardegna più profonda e ancestrale. Ecco perché oggi vi poteremo in viaggio nell'entroterra della Sardegna, dove tutto è incredibilmente autentico.