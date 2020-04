Enclavi ed Exclavi: viaggio nei luoghi che appartengono a un’altra nazione

Esistono dei posti nel mondo quasi sconosciuti, tanto che neanche gli atlanti geografici di cui disponiamo li menzionano. La verità è che sarebbe difficile includere nelle mappe tutte le entità statali sparse in giro per il globo, alcune di queste tra l’altro non sono neanche riconosciute come Nazioni . Poi ci sono delleappartenenti a uno Stato ma che fanno parte di un'altra nazione confinante: queste prendono il nome di, in riferimento allo Stato confinante, e, in riferimento allo Stato di appartenenza, e non sono altro che territori di confine.