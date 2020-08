Dormire in fienili e stalle, per vacanze country-chic

Per una vacanza davvero rigenerante, cosa c'è di meglio che tornare alle origini, al contatto autentico con la natura in un contesto rurale lontano dal caos e dal traffico della vita di tutti i giorni? Ecco, allora, la riscoperta di luoghi agresti, immersi nelle campagne o su dolci colline, dove dormire in fienili e stalle di una volta trasformati in eleganti alloggi. Vediamo insieme alcune mete da non perdere.