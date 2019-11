Non solo panettone: i dolci natalizi più buoni d’Italia

Chi l’ha detto che a Natale bisogna mangiare tassativamente il panettone (delizioso dolce milanese per eccellenza)? In tutta Italia infatti la tradizione dolciaria natalizia fa leccare davvero i baffi. Ecco i dolci di tutto il Paese che non potete assolutamente non assaggiare durante il periodo di Natale.