Le destinazioni di viaggio più esclusive del mondo

Suite su acque cristalline, hotel e isole frequentate da personaggi ricchi e famosi, spiagge che sono autentici paradisi di privacy e relax. Chi vuole (ma soprattutto può) regalarsi una vacanza realmente esclusiva può scegliere tra destinazioni che fanno girare la testa a chiunque. Come Saint Barthélemy, isola caraibica conosciuta solitamente come Saint Barts, famosa per le spiagge bianche e i negozi firmati. Con i superyacht che ne affollano il porto e personaggi del calibro di Jeff Bezos, Mike Tyson e Dua Lipa che hanno trascorso qui le loro vacanze, sembra quasi essere diventata il centro dell'universo. (In foto, Saint Barts)