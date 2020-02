Cosa vedere a Oban, la perla marittima della Scozia

Oban, sulla costa occidentale della Scozia, nella Contea di Argyll and Bute (regione delle Highlands), è una pittoresca località incastonata in una piccola baia riparata dai venti, importante porto di traghetti per le Isole Ebridi e inserita nei circuiti turistici legati al whisky. Molti sono i punti d'interesse durante un soggiorno qui. Scopriamoli insieme.