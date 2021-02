Le città da visitare in Europa nel 2021 (e perché farlo)

A causa della pandemia che stiamo vivendo dallo scorso anno, le città d'arte sono diventate quasi l'ultimo posto che si sceglie di visitare. Tuttavia, sono proprio queste a rivelarsi il rifugio perfetto di quest'anno. Per questo motivo Il quotidiano britannico The Independent ha stilato una lista di città in Europa in cui viaggiare nel 2021, spiegando anche il perché.