Alla scoperta delle case e dei rifugi creativi degli scrittori che hanno cambiato il mondo

Case, dimore, ampi spazi verdi e rifugi creativi, qui i più importanti scrittori del mondo si nascondevano per scrivere storie che avrebbero segnato per sempre della letteratura. Abitazioni di campagna o villette in città ora diventati musei: dall’Inghilterra al Massachusetts facciamo un viaggio intorno al mondo per scoprire le tane degli artisti della letteratura.