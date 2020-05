I cammini sotto casa: quali sono i più belli da percorrere

Già da tempo si parla di un'estate 2020 all'insegna del Turismo di prossimità. Un modo di viaggiare a pochi passi da casa per riscoprire le bellezze del nostro Paese . Sarà una stagione estiva in cui dovremo barcamenarci tra una serie di limitazioni utili a salvaguardare la salute di noi cittadini. Tuttavia, tra le varie cose che potremo fare, ci sarà sicuramente permesso passeggiare negli spazi aperti. E anche se non sono state ancora del tutto delineate le modalità con ci verrà concesso farlo, si può cominciare a pensare e capire quali siano i sentieri vicini alle nostre abitazioni. A questo proposito, abbiamo creato una ricca lista die uno più bello dell'altro.