Perché questi sono gli aeroporti più particolari del mondo

Gli aeroporti, nel corso del tempo, sono diventati sempre più affascinanti. Alcuni sembrano addirittura delle piccole oasi, altri invece dei microcontinenti. Tuttavia, ne esistono diversi in giro per il mondo che, oltre a non essere grandissimi, sono davvero peculiari. Ecco perché oggi vi portiamo alla scoperta degli ae il primo che vi vogliamo illustrare è l'aeroportoin Azerbaijan, appena fuori Baku . Un edificio triangolare con delle bolle di vetro che conducono a un'area check-in disseminata di alberi e piena di luce naturale. Senza dimenticare i suggestivi bozzoli di legno situati all'ultimo piano del terminal che sono una delle sue molte caratteristiche distintive del design.