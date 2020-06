Le 10 spiagge europee più sicure in cui trascorrere l’estate

Estate, tempo di vacanza, di svago e di mare. Per chi ama il turismo balneare è già tempo di pensare ai tuffi, alle piacevoli ore trascorse a prendere il sole senza pensieri e al dolce suono delle onde. Tuttavia, per rilassarsi davvero e per vivere la vacanza in tutta sicurezza, è importante avere un occhio di riguardo nella scelta della località. Oggi scopriamo insieme quali sono le 10 spiagge più sicure d'Europa scelte da European Best Destinations e in base ai metri quadrati di spiaggia disponibili, i regolamenti su disinfezione e prevenzione e alla bassa incidenza del Covid-19 nella zona.