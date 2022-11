Le 10 migliori sagre del weekend del 19 e del 20 Novembre

Colori, sapori tipici, paesaggi e borghi da sogno, atmosfere festose e di gentile convivialità, in una sola parola sagre. Eventi caratteristici che, in lungo e in largo per tutta la nostra penisola, sanno deliziare e intrattenere i visitatori, tra assaggi di prelibatezze più o meno conosciute e la bellezza di scoprire luoghi e tradizioni nuove del nostro Paese. Un viaggio tra i prodotti tipici e la cultura locale di chi li tramanda sapientemente di generazione in generazione e che, anche durante il weekend in arrivo, non mancheranno di stupirvi. Magari partendo dalla Lombardia e dalla "Festa del Torrone di Cremona". Un tour nel gusto, che fino al 20 novembre, vi saprà trasportare alla scoperta di questo prodotto unico e delle sue infinite sfumature di sapore, tra incontri gastronomico-culturali, degustazioni e showcooking.