10 luoghi dove vedere l’acqua più blu del mondo

Forse non c'è niente al mondo che ci fa sentire più vicini al paradiso dell'emozionante spettacolo che ci offrono mari e laghi in cui si specchiano cieli tersi e sconfinati, in una fusione di blu che senza toccarsi si contaminano con miriadi di sfumature, e lo sguardo vaga come imbambolato, mentre l'anima trova finalmente la quiete desiderata. Se siete in cerca di un momento di puro relax e di un sogno che vi trasporti lontano, immergetevi insieme a noi in questo tour speciale alla scoperta dei 10 luoghi dove ammirare le acque più blu del mondo.