10 belvedere d’Europa che non puoi proprio perderti

Per volare sulle ali della fantasia e lasciarsi incantare da autentiche meraviglie paesaggistiche, cosa c'è di meglio che raggiungere un belvedere panoramico e far vagare lo sguardo sulla distesa infinita che si apre fino all'orizzonte? Un'esperienza mozzafiato, da non perdere e da serbare con stupore nei ricordi più cari. Abbiamo selezionato per voi i 10 belvedere più belli d'Europa: dalla Norvegia alla Spagna, passando per l'Italia, pura emozione e adrenalina.