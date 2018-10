Mediterraneo: le migliori spiagge nascoste

editato in: da

Le 15 spiagge più belle d’Europa: Mediterraneo e non solo. Foto

Ecco una classifica che farà venire davvero a molti la voglia di partire, più di quanto già l’estate non lo faccia e il caldo torrido non ci dica di prenotare immediatamente. Ad aiutarci è Lonely Planet che qualche tempo fa ha stilato la classifica non solo dei lidi più belli, ma anche di quelli più nascosti, dandoci quindi la possibilità di rimirare la bellezza ma in grande tranquillità. Si tratta di spiagge del nostro incantevole Mediterraneo: un motivo in più per conoscerle, non andare troppo lontano e apprezzare il Mare Nostrum.

Sul podio Cabo de Gata, in Spagna, dove potrete rimirare il mare turchese tra le rocce vulcaniche. Qui ancora vi attendono i villaggi di pescatori ed il turismo di massa non ha certamente attecchito. Secondo posto in classifica per Cap de Favártix, costa selvaggia con piccole calette in quel di Minorca. Terzo posto per la Francia con Banylus, famosa per i suoi gustosissimi vini e in questo caso quindi anche per il bel mare.

Non poteva mancare in classifica l’Italia ed ecco che comprare Cala Gonone, nel Golfo di Orosei in Sardegna. Difficile per chi l’ha visitata dimenticare luoghi quali la grotta del Bue Marino o le calette di Cala Luna, Cala Sisine e Cala Mariolu: scogliere d’incanto. In successione ecco Malta con la sua Penisola Delimara, poco conosciuta ma davvero molto d’impatto per lidi e tranquillità.

Ad aprire la seconda parte della nostra top è la Basilicata con la splendida Maratea, un’altra delle perle del Belpaese, che anche quest’anno ha ricevuto onorificenze da Legambiente e Bandiere Blu per il mare più pulito d’Italia. Settima posizione per la Croazia ed ottavo posto per la Penisola di Luštica, nel Montenegro. In ultima posizione, ma non per bellezza ecco la Turchia con Kabak e Gökçeada. Questa classifica ci

insegna quindi che il Paradiso non è poi così lontano.