A Düsseldorf per i mercatini di Natale

Mercatini di Natale a Düsseldorf

Un’unica città, tanti stili: i mercatini di Natale a Düsseldorf

Profumi di zenzero e cannella, vino speziato per riscaldarsi in una rigida giornata invernale e mille luci tutt’intorno: una vera istituzione in città durante l’Avvento, i mercatini di Düsseldorf offrono ispirazione e materia prima per gli acquisti pre-natalizi, dagli addobbi per l’albero e la casa ai prodotti artigianali in lana, feltro, legno o vetro, fino ai biscotti e ai dolciumi. La visita ai mercatini di Natale inizia nella Marktplatz, o Piazza del mercato, dove le bancarelle fanno da corona alla statua a cavallo del principe elettore Jan Wellem e si armonizzano nello stile e nei colori con la bella facciata rinascimentale del municipio. All’Engelchenmarkt, invece, l’atmosfera si ispira ai primi del Novecento e all’art nouveau: il mercatino infatti prende il suo nome (letteralmente “il mercatino dell’angioletto”) dall’elegante pavillon di Heinrich-Heine-Platz, capolavoro dello Jugendstil, con figure di angeli e fiori in ferro battuto, riprodotte anche nelle bancarelle riccamente illuminate. Al mercatino di Flingerstrasse, poi, lo stile muta ancora, perché qui l’architettura degli stand si rifà alle eleganti case borghesi della città vecchia. In Schadowsplatz, infine, le casette e decorazioni, che sono un tributo alle fiabe dei fratelli Grimm come per esempio Cappuccetto Rosso, Il principe ranocchio o Madame Holle, faranno brillare gli occhi dei bambini.

Per la gioia di grandi e piccini, viene predisposta anche un’enorme pista di pattinaggio dal 16 novembre al 27 gennaio, e allo Sternchenmarkt, allestito nella corte della Wilhelm-Marx-Haus, ci sono casette illuminate da decine di stelle e cristalli che conferiscono al tutto un’aura di magia.

Attività per tutti i gusti

Ai bambini piace girare fra le bancarelle alla ricerca di addobbi e dolcetti. Se dopo un po’ hanno voglia di distrarsi e di giocare, però, possono partecipare alle attività per ragazzi che si tengono ogni giorno durante i mercatini presso il Jan-Wellem-Platz. In programma ci sono, fra le altre cose, il bricolage con i palloncini e per preparare addobbi natalizi e calendari dell’Avvento, la decorazione di candele, la pittura di motivi di Natale e cartoline d’auguri, la creazione di casette di pan pepato e di spille a tema; durante ogni sessione, poi, Babbo Natale passerà a fare un saluto e a farsi fotografare. I più grandi, invece, possono partecipare ai tour guidati dei mercatini di Natale a cura dell’ente del turismo cittadino, che si tengono ogni venerdì alle ore 16.00 e sabato alle ore 14.00. Il tour, che dura circa due ore, termina con un goloso assaggio di cioccolata, dolcetti e Glühwein. Per la gioia di grandi e piccoli, durante i mercatini di Natale a Düsseldorf è anche possibile fare un tour sull’enorme ruota panoramica Wheel of Vision, allestita da fine ottobre a fine gennaio in Burgplatz, o sul carosello originale dei primi del secolo scorso in Marktplatz. Per gradi e piccoli, il divertimento è assicurato. (www.visitduesseldorf.de/christmas-market)

Offerta di soggiorno

Düsseldorf Tourismus propone un pacchetto di soggiorno per i Mercatini di Natale che include una notte in hotel in camera doppia con prima colazione, la Düsseldorf Card (che offre ingresso gratuito o sconti per ulteriori musei, attrazioni e la rete di trasporto pubblico cittadina), kit informazioni sulla città con tariffe a partire da 65€ a persona. (www.visitduesseldorf.de/christmas-market)

In collaborazione con Düsseldorf Tourismus