Le dimore più lussuose dove trascorrono le vacanze le Famiglie Reali

Oltre ai tanti impegni ufficiali ai quali non possono proprio fare a meno di ottemperare, le Famiglie Reali possono godersi qualche privilegio : le loro vacanze, ad esempio, le trascorrono in dimore super lussuose situate in splendide località molto riservate, ben lontane da occhi indiscreti. Scopriamo quali sono le loro residenze meravigliose.

Le dimore delle vacanze della Royal Family

Non possiamo che partire dalla Famiglia Reale inglese e dalle loro splendide residenze estive. La Regina Elisabetta II, che si è spenta lo scorso settembre all'età di 96 anni, amava moltissimo ritirarsi presso la sua dimora a Balmoral, nel Galles. Stiamo parlando di un suggestivo castello costruito a partire dal '300, immerso in un rigoglioso parco che si dipana per ben 20mila ettari nelle campagne circostanti. Elisabetta e suo marito Filippo vi hanno trascorso praticamente tutte le estati, ed è proprio qui che Sua Maestà è deceduta, nel luogo che forse più di tutti aveva amato.

Suo figlio, Re Carlo III, che gli è succeduto sul trono inglese, ha invece scelto la tenuta di Llwynywermod come sua residenza per le vacanze in Galles. Acquistata nel 2007, la proprietà include una deliziosa fattoria rimessa a nuovo e tre cottage (due dei quali vengono affittati quando il Re e sua moglie Camilla non soggiornano nella dimora principale). Mentre Kate Middleton e il Principe William preferiscono il mare: le loro vacanze di famiglia hanno come location Villa Antilles, nell'isola caraibica di Mustique. La lussuosissima abitazione viene affittata ogni anno per oltre 31mila euro a settimana, e gode di cinque camere da letto, una piscina a sfioro e una vista mozzafiato.

Prima di lasciare il loro ruolo da membri della Famiglia Reale, anche il Principe Harry e Meghan Markle hanno trascorso vacanze extra lusso. A quanto pare, la Duchessa di Sussex ama profondamente Ibiza, una delle mete turistiche più famose nel Mediterraneo. Nel 2019, lei e suo marito hanno trascorso l'estate in una villa di gran lusso alle Baleari affittata a ben 130mila euro la settimana, una scelta che all'epoca aveva suscitato qualche polemica. Dopo aver lasciato Londra, l'anno successivo, hanno invece passato il Natale in una residenza canadese costata addirittura 12,6 milioni di euro, ovviamente dotata di tutti i confort.

Le vacanze delle altre Famiglie Reali

Dove trascorrono le loro vacanze le altre Famiglie Reali? Re Felipe VI di Spagna e sua moglie Letizia, assieme alle figlie Leonor e Sofia, hanno una splendida residenza a Palma di Maiorca, sull'isola delle Baleari: si tratta di Palazzo Marivent, ricevuto in dono dal governo locale negli anni '70. Nel corso del tempo, i Reali spagnoli vi hanno accolto molti ospiti illustri, tra cui la Principessa Diana con i suoi figli William e Harry. La Famiglia Reale olandese, invece, ama recarsi in Grecia per le vacanze estive. Qui, nei pressi della città di Kranidi, Re Guglielmo Alessandro ha acquistato una splendida villa extra lusso con piscina, porto turistico privato e spiaggia personale.

C'è chi invece apprezza particolarmente la Francia. È il caso della Famiglia Reale danese, che ha una residenza privata immersa tra i vigneti del sud del Paese: stiamo parlando di Château de Cayx, dove la Regina Margrethe e il suo defunto marito Henrik hanno persino scoperto il piacere della vinificazione. Mentre la Famiglia Reale belga è stata conquistata dalla piccola Île d'Yeu, circondata dall'oceano Atlantico. Qui Re Filippo e sua moglie Mathilde hanno preso in affitto una splendida villa ogni estate, fin quando non hanno deciso di acquistare una lussuosa proprietà.

Ma non c'è bisogno di andare troppo distante per le vacanze. La Famiglia Reale norvegese ha una meravigliosa proprietà a Bygdøy, una vera e propria fattoria un tempo appartenente ad un monastero. Oggi, dopo tante opere di ristrutturazione, è una dimora lussuosa dove si vive comunque in semplicità, a contatto con la natura. Tanto che qui vivono 60 mucche da latte e vari altri animali. Infine, la Famiglia Reale svedese trascorre le sue estati presso il Palazzo di Solliden, tenuta isolana ispirata alla splendida Villa San Michele di Capri. I suoi giardini sono un vero capolavoro.