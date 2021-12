Le luci della notte illuminano d’incanto queste città

È un mondo inedito e straordinario quello che possiamo scoprire quando il sole tramonta e lascia spazio alle luci della notte. È in quel momento che le strade, i quartieri, le piazze e gli edifici vengono illuminati dalla Luna bianca e candida che si riflette sulle superfici rendendo le città che già conosciamo argentate ed eteree.

Ed è a partire da questa consapevolezza, e dal fascino che emanano le città quando calano le tenebre, che Premier Inn ha condotto una ricerca che ha rivelato quali sono luoghi più magici e incantati da scoprire di notte nel mondo.

Lo studio ha preso in considerazione uno degli strumenti più popolari che utilizziamo per raccontare la bellezza del mondo e per mostrare il nostro apprezzamento: Instagram.

Proprio a partire dal celebre social network sono state analizzate oltre 200 città tra le più popolate al mondo per stilare una classifica dei luoghi più fotografati di notte attraverso l’hashtag #citybynight.

A incantare i viaggiatori di tutto il mondo è la città più romantica in assoluto che con oltre 1.000.000 di hashtag è diventata la protagonista assoluta di Instagram. Parigi, che si è guadagna il primato come città più bella da esplorare, seguita poi da Atene e da Roma. La capitale italiana, infatti, è salita sul podio guadagnandosi il terzo posto nella classifica Europea ed entrando anche nella top ten di quella mondiale al quarto posto.

#Romebynight non è solo un hashtag, ma una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della capitale, del Colosseo, del Pantheon e di tutti i monumenti che la caratterizzano. La Luna che fa brillare l’antico passato glorioso della città che vive e rivive tutt’oggi in ogni angolo e in ogni anfratto storico o contemporaneo ha conquistato tutto il mondo.

Ma se è vero che l’Italia è conosciuta nel mondo come il BelPaese, quello del mare, dei luoghi romantici, dell’arte e della cultura, è altrettanto vero che il fascino notturno delle altre città ha conquistato il resto del mondo.

Dopo Roma, infatti, nella classifica delle città più fotografate di notte troviamo Firenze. Ad affascinare i cittadini e viaggiatori sono soprattutto la splendida visione della cupola di Santa Maria del Fiore e il Ponte Vecchio che fa da cornice all’Arno.

Al terzo posto della classifica italiana, invece, troviamo Bologna che primeggia nel feed di Instagram con fotografie che la ritraggono in una veste inedita e splendente. Gli scatti immortalano soprattutto Piazza Maggiore, i portici ad arco e la Fontana del Nettuno.