Cerchi sempre il sole? Ecco le città più luminose d’Europa

Vivere e viaggiare inseguendo il sole non è un’utopia, né un’impresa impossibile soprattutto se si sceglie di raggiungere determinate destinazioni. Quello che vi proponiamo oggi è un vero e proprio itinerario della felicità che inizia e finisce nelle città più soleggiate d’Europa.

Sono numerose le evidenze scientifiche che confermano che il sole è, probabilmente, la più potente medicina naturale che abbiamo a nostra disposizione. Fin dall’antichità, infatti, i raggi della stella del sistema solare venivano “utilizzati” contro numerose patologie del corpo e dell’anima.

Se anche voi utilizzate il sole come rimedio naturale contro la noia e lo stress di una quotidianità sempre più caotica, allora non vi resta che organizzare viaggi e vacanze in quelli che sono i fortunati luoghi baciati dal sole in Europa e anche in Italia. Scopriamoli insieme.

Le città più soleggiate d’Europa

Uno studio condotto dal portale Holidu ha messo sul podio delle città più soleggiate d’Europa Alicante, l’anima della Costa Blanca. La deliziosa città portuale, preziosa testimone di incontri tra culture, storie e civiltà, vanta una media di 349 ore di sole al mese con una temperatura vicina ai 20 gradi.

Eppure la città spagnola deve fare i conti con delle concorrenti agguerrite, stiamo parlando delle Isole Canarie, descritte come le isole con il clima migliore del mondo. Le giornate nell’arcipelago spagnolo al largo della costa nord-occidentale dell’Africa sono infatti molto lunghe e soleggiate con temperature miti durante tutto l’anno, che oscillano tra i 19º e i 24º. Con oltre 3000 ore di sole, le Isole Canarie sono considerate il territorio più soleggiato in tutta Europa. Se desiderate vivere una tiepida primavera tutto l’anno questo è il luogo giusto per organizzare una vacanza in ogni stagione.

Ultima, ma non per luce, s’intende, è Lisbona. “Non ci sono per me fiori che siano pari al cromatismo di Lisbona sotto il sole” aveva detto il poeta e scrittore Fernando Pessoa parlando della terra che gli ha dato i natali. La capitale del Portogallo, infatti, è stata ribattezzata la città della luce perché durante i mesi più caldi è inondata letteralmente dai raggi del sole che brillano sulle strade e sugli edifici esaltando i suoi mille colori.

Città che brillano al sole in Italia

Ci spostiamo ora in Italia, nel Paese conosciuto come la terra del mare, del sole e del buon cibo. L’appellativo di città del sole va a Napoli, anche se non è del capoluogo campano il primato. È la Sicilia, invece, la regione più luminosa del nostro stivale vantando diversi paesi in provincia di Siracusa e Ragusa che possono garantire un altissimo numero di ore di sole. Non è un caso che, proprio questi territori, si trovano nella parte meridionale più vicina all’equatore.

Ma c’è una città deliziosa, bagnata dai due mari Mediterraneo e Ionio, che detiene il primato assoluto. Stiamo parlando di Pachino che, secondo l’Enea, negli scorsi anni ha registrato valori di radiazione solare che superano i 6000 Megajoule. Se avete in mente di raggiungere la cittadina siciliana non dimenticate di portare con voi la protezione solare.