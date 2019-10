14 idee per trascorrere Capodanno 2020 al caldo

editato in: da

La maggior parte delle persone preferisce festeggiare l’ultimo dell’anno in maniera classica, con il cenone, il concerto in piazza oppure il classico party in discoteca. Tuttavia si tratta anche di un’occasione unica per godersi qualche giorno di relax al caldo, prendendo un aereo per raggiungere una meta turistica esotica e regalarsi un anticipo d’estate. Ecco dove andare per un Capodanno 2020 al caldo, una lista di mete imperdibili per fuggire dalle rigide temperature invernali europee.

Salvador de Bahia, Brasile

Una delle destinazioni perfette per trascorrere il Capodanno lontano dal freddo è Salvador de Bahia, rinomata località turistica costiera situata nel nord-est del Brasile. In questo periodo dell’anno ci si trova infatti in piena estate, un clima ideale per godersi le meravigliose spiagge del posto e visitare i dintorni di Salvador, dove trovare luoghi incantevoli come Porto de Galinhas e l’isola di Morro de São Paulo. Inoltre qui viene organizzata una delle migliori feste di Capodanno del paese, con grandi artisti nazionali come Ivete Sangalo e Luan Santana, che si esibiscono in piazza animando la notte brasiliana.

Capo Verde, Africa

Tra i migliori viaggi di Capodanno 2020 c’è Capo Verde, un luogo unico estremamente suggestivo, indicato per chi vuole rilassarsi e per gli amanti dei paesaggi naturali. Si tratta di un arcipelago situato al largo della costa occidentale dell’Africa, di fronte al Senegal, in cui il clima tipicamente tropicale regala un’atmosfera calda e secca durante tutto l’anno. Facilmente raggiungibile in aereo, facendo scalo a Dakar o a Lisbona, Capo Verde permette di scegliere tra isole paradisiache come Santiago, Boa Vista, Sal e São Vincente, soltanto per citare quelle più turistiche, dove incontrare spiagge di sabbia bianca e una natura incontaminata.

Sri Lanka, Oceano Indiano

Una meta al caldo dove andare a Capodanno 2020 è lo Sri Lanka, un’isola a sud dell’India nell’Oceano Indiano. Questo luogo meraviglioso è un paese tutto da scoprire, una destinazione che regala sempre emozioni forti a chi la visita, sorprendendo per la bellezza del paesaggi naturali del posto. Per evitare i monsoni è consigliabile recarsi nella zona sud-ovest dell’isola, dove questi fenomeni si concentrano nel periodo da aprile a settembre. Da vedere assolutamente in Sri Lanka le bellissime cittadine di Polonnaruwa, Kandy e Anuradhapura, i templi di Dambulla e le splendide spiagge di Tangalla, Mirissa e Unawatuna.

Cuba, Centroamerica

Un’ottima località dove trascorrere il Capodanno 2020 al caldo è Cuba, questa isola unica nel suo genere, con il suo stile inconfondibile e la cultura famosa in tutto il mondo. Durante le feste natalizie si può trovare un clima secco, senza grossi sbalzi di temperatura tra il giorno e la notte, ma soprattutto con precipitazioni sporadiche e di bassa intensità. Basta dare un’occhiata online per trovare tantissime offerte per il Capodanno a Cuba, con pacchetti tutto compreso volo più soggiorno. Da non perdere un tour nella zona vecchia di L’Avana, una visita alla zona coloniale di Trinidad e un giro delle stupende isole dell’arcipelago cubano.

Kenya, Africa

Chi preferisce le alte temperature può trascorrere l’ultimo dell’anno in Kenya, salutando il 2019 in Africa. Questo paese incredibile è famoso soprattutto per la bellezza della natura, grazie ai suoi numerosi parchi pubblici e privati, dove vivono animali della savana come leoni, elefanti e leopardi. Oltre a partecipare a un safari in Kenya, un’esperienza indimenticabile da provare almeno una volta nella vita, è possibile visitare la cosmopolita città di Nairobi, la capitale del paese, la località turistica balneare di Diani Beach e ammirare le cascate di Sheldrick.

Dubai, Medio Oriente

Tra le destinazioni per un Capodanno 2020 al caldo c’è anche Dubai, una meta sempre più in voga grazie ai servizi proposti da questa città. Qui si possono trovare attività per tutti i gusti, dalle feste più esclusive e lussuose negli hotel 5 stelle di Dubai, alle attrazioni più economiche e originali come lo Ski Dubai, una pista da sci al coperto in mezzo al deserto. Per chi vuole soltanto rilassarsi in spiaggia ci sono quelle private dei resort di lusso, le piscine degli hotel con vista panoramica, oppure spiagge rinomate come quella di Jumeirah Beach.

Zanzibar, Tanzania

Tra le mete esotiche più emozionanti è possibile optare per Zanzibar, una magnifica città della Tanzania situata sull’isola di Unguja, perfetta per passare un Capodanno 2020 all’insegna della natura e del relax in spiaggia. Le attività da fare sono veramente molte, dallo snorkeling per scoprire i meravigliosi fondali marini della costa, agli sport acquatici più emozionanti, dalle feste con musica e ritmi locali fino alle visite del centro storico di Zanzibar, per conoscere la cultura e le tradizione del posto. Mozzafiato sono i paesaggi naturali della zona, come il Masingini Forest, il Santuario delle Tartarughe e il meraviglioso atollo di Nakupenda Beach.

Mar Rosso, Egitto

Dopo alcuni anni di crisi turistica il Mar Rosso è tornato tra le destinazioni più richieste, specialmente per le ferie natalizie e il ponte di Capodanno. Questa magnifica località in Egitto è un vero e proprio paradiso terrestre, un’oasi di benessere localizzata in mezzo a deserto. Tra le mete più popolari c’è la tradizionale Sharm-el-Sheikh, oltre alle rinomate Marsa Alam e Hurgada, tuttavia sono sempre più ricercate le meno affollate ma altrettanto affascinanti Marsa Matruh, El Quseir e Berenice, ideali per chi desidera acque cristalline, servizi esclusivi e tranquillità.

Maldive, Oceano Indiano

Se non sai dove andare a Capodanno 2020 le Maldive sono una scelta sempre valida, un luogo dove trascorrere qualche giorno di puro relax in spiaggia. Ovviamente non si tratta di una destinazione economica, allo stesso tempo è comunque possibile delle promozioni interessanti per questo periodo dell’anno. Tra le zone migliori c’è quella di North Malé, dove sono localizzati alcuni dei resort più lussuosi delle Maldive, mentre per il divertimento e gli sport acquatici è meglio optare per South Malé, un’area decisamente più giovane e dinamica.

Punta Cana, Messico

Una delle migliori mete un Capodanno 2020 al caldo è senza dubbio Punta Cana, un luogo pensato appositamente per chi desidera rilassarsi in spiaggia, dimenticando per qualche giorno lo stress della vita di tutti i giorni. Oltre alle decine di resort per tutti i gusti e le tasche, qui si possono trovare spiagge stupende come Bavaro Beach, Juanillo, Macao e Los Corales, in cui godere dell’atmosfera tipica dei Caraibi, con acque limpide e un mare sempre piuttosto calmo e trasparente. Da non perdere una visita all’isola di Saona, in venne girato il film Laguna Blu, all’Haitises National Park e un’escursione per ammirare la cascata di El Limon, alta circa 50 metri.

Mauritius, Africa

Localizzata a largo del Madagascar, nei pressi dell’Isola di Riunione, le Mauritius sono sicuramente una località adatta per scappare dalle rigide temperature invernali italiane. La capitale dell’isola è Port Louis, una ex-cittadina coloniale fondata nel XVIII secolo, oggi in grado di offrire musei, monumenti e un’architettura piuttosto interessante. Qui si possono fare diversi sport acquatici, grazie alla bellezza dei fondali e alla presenza di pesci tropicali, che abitano le barriere coralline al largo della costa. Frequentata da famiglie, coppie e surfisti, Mauritius è un luogo incantevole e molto tranquillo, perfetto per una vacanza di puro relax.

Barbados, Caraibi

Oltre al fascino legato al nome, i Caraibi rappresentano un’ottima meta turistica per fuggire dal freddo europeo del periodo di Capodanno. Per trascorrere gli ultimi giorni del 2019 quale meta migliore delle Barbados, con un paesaggio caratterizzato da spiagge di sabbia bianca, acqua turchese e servizi esclusivi per i viaggatori. L’isola è situata nell’arcipelago delle Piccole Antille, rimanendo una delle località della zona più ricercate e affascinanti, con un mare unico in grado di incantare per la sua bellezza. Tra le spiagge migliori ci sono Sandy Beach, Enterprise Beach, Accra e Paynes Bay, quest’ultima particolarmente adatta a chi vuole praticare lo snorkeling.

Miami, Stati Uniti

Con temperature comprese tra 19 e 25 gradi, per spostarsi in un luogo più caldo dove festeggiare il Capodanno 2020 è possibile volare a Miami, in Florida. Anche in inverno il clima è gradevole e non è raro riuscire persino a farsi il bagno al mare, con pochissimi giorni di pioggia e un tempo abbastanza secco e asciutto. Qui si possono visitare alcuni posti simbolo di Miami, come la Baia di Biscayne, South Beach, Ocean Drive con il suo Art Decò District, la zona di Downtown Miami e quella di Lincoln Road dove fare shopping, oppure il quartiere stravagante di Coconut Grove, per un viaggio all’insegna delle spiaggie e del divertimento.

Sydney, Australia

L’ultima meta proposta è Sydney, la capitale dell’Australia, dove tra dicembre e gennaio il clima è caldo ma non eccessivo, con temperature massime fino a 26/27 gradi in media. Qui il Capodanno non solo è al caldo, ma si tratta di una delle feste più emozionanti e sensazionali del mondo, con spettacoli di fuochi d’artificio incredibili ai quali assistono oltre 500 mila persone, sistemate nella zona del Sydney Harbour. In alternativa si può fare una crociera salpando dal porto di Goat Island, per assistere all’evento pirotecnico dalla barca, oppure partecipare a una delle tante feste per la notte di San Silvestro, organizzate i locali, hotel e bar aperti fino a tarda notte.