Wimbledon e non solo: quando i campi da tennis diventano attrazione turistica

Di piacere, relax o interessi sono fatti i nostri viaggi. Del resto è affidandoci alle nostre preferenze ed esigenze che siamo in grado di scegliere la migliore destinazione per le nostre vacanze. E non solo il mare, il sole, i parchi archeologici e quelli naturali ad attirare l’attenzione dei vacanzieri del mondo, ma anche i campi da tennis.

Da quello di Wimbledon, che ospita l’appuntamento più celebre dei grandi appassionati dello sport, a quelli privati, accessibili esclusivamente soltanto da chi soggiorna nei resort a 5 stelle. Abbiamo selezionato 5 campi da tennis incredibili, capaci di diventare vere e proprie attrazione turistiche.

Lo scenografico All England Lawn Tennis and Croquet Club

Non potevamo che cominciare da lui, dallo scenografico club di tennis con sede a Wimbledon, lo stesso dove si compete per il celebre torneo omonimo. Un tempio sacro, per gli appassionati, che non solo possono entrare per assistere alla gara sportiva, ma possono accedervi durante gli altri giorni dell’anno per scoprire il dietro le quinte della dimora del tennis per antonomasia.

Il lussuoso campo da tennis sulle isole Isole Turks e Caicos

Non sono solo i templi del tennis ad attirare i turisti, ma anche i campi esclusivi. È il caso del lussuoso Emerald Cay Estate, un rifugio tropicale situato sulle isole Turks e Caicos, un territorio britannico d’Oltremare che è un vero e proprio paradiso terrestre.

Qui, tra i tanti lussi messi a disposizione dal resort, c’è anche un campo da tennis con vista sull’oceano Atlantico che sembra galleggiare sull’acqua!

Dubai, il campo da tennis mozzafiato più alto del mondo

Ma è a Dubai che troviamo il campo da tennis più incredibile del mondo, lo stesso che offre un panorama da capogiro. Si trova sull’eliporto del Burj al-Arab, il celebre resort a forma di vela, la cui cima sembra toccare il cielo.

Su quell’ultimo piano dell’hotel, a un’altezza di 211 metri, il piazzale destinato a pista dell’eliporto si trasforma spesso in campo da tennis, anche solo per scopi pubblicitari. Resta il fatto che è comunque magnifico.

Tutti a Positano, a giocare a Tennis

Anche in Italia esiste un campo da tennis che attira ogni anno centinaia di viaggiatori. Si tratta di un prato esclusivo, riservato a tutti coloro che alloggiano al San Pietro, un resort a 5 stelle situato a Positano, sulla Costiera Amalfitana. È qui che dotati di racchette e completino, gli ospiti possono cimentarsi in tornei amichevoli nella meravigliosa cornice delle falesie della Costiera.

Il campo da tennis più remoto del mondo

La nostra selezione dei 5 campi da tennis da visitare assolutamente si conclude ai confini del mondo, o quasi. Il campo di Bunabhainneada, situato sull’isola di Harris, in Scozia, è considerato in assoluto il più remoto del mondo. Per raggiungerlo, infatti, è necessario raggiungere la parte più isolata dell’isola, ma la vista solitaria, certo, ripaga la fatica. L’unico ostacolo? Le pecore che ogni tanto – in assenza di giocatori – invadono il campo.