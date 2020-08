Agosto: gli eventi imperdibili in Italia per celebrare l’estate

editato in: da

Quella che ci aspetta quest’anno sarà un’estate diversa, insolita, sicuramente più lenta, rispetto alle precedenti, ma non priva di magia. Tutto merito dei comuni, delle associazioni e delle fondazioni che nonostante tutto, si sono prodigate per organizzare eventi, sagre e feste per celebrare il mese più caldo della stagione estiva.

Da nord a sud, infatti, le città, i borghi e i Paesi pullulano di eventi artistici, culturali e storici tutti da scoprire. Cominciamo con Roma, la città eterna, infatti, apre le danze di questo agosto con il trasferimento del Teatro dell’Opera al Circo Massimo: dal 6 al 9 agosto in scena ci sarà Anna Netrebko e Yusif Eyvazov – Omaggio a Roma.

A pochi chilometri da Roma, Castiglione in Teverina celebrerà l’estate con l’evento DegusTiamo. Durante il il weekend dell’8 e del 9 agosto numerosi percorsi enogastronomici prodotti tipici della Teverina, attenderanno visitatori da tutta Italia.

A Napoli, invece, ben 24 spettacoli gratuiti, si susseguiranno per tutto il mese di agosto in Piazza del Plebiscito. Questa grande rassegna gratuita, dal titolo Restate a Napoli, vedrà protagonisti gli show di Giovanni Allevi, Enzo Avitabile, Arturo Brachetti, Sal Da Vinci e Peppe Barra. Dal 9 al 16 agosto, il cuore della città partenopea diventerà un grande palcoscenico gratuito.

Le chiese preziose e le opere d’arte che caratterizzano le strade di Petralia Sottana, Palermo, si illumineranno di luci e immagini cinematografiche. Il centro storico infatti, nella prima decade di agosto, diventerà un multisala naturale, in occasione dell’evento Notte Bianca del Cinema.

Ad agosto, il Rione Fossi torna a vivere. Il borgo fantasma dei Monti Dauni sospeso nel cuore della Puglia, diventa il palcoscenico dell’undicesima edizione dell’Accadia Blues. Tra i tanti artisti attesi anche Niccolò Fabi, uno dei più raffinati cantautori italiani che si esibirà in versione acustica con Pier Cortese.

Restiamo nel sud Italia per uno degli eventi più attesi e piccanti di tutto l’anno: il Festival del peperoncino di Diamante. Tra giochi in piazza, concerti, degustazioni e tradizioni sua maestà il peperoncino scende in piazza per uno dei festiva più caratteristici e attesi di tutta Italia.

Anche Venezia non si ferma, a padroneggiare è infatti il Festival del vetro di murano; dal 12 luglio al 31 dicembre 2020 in sei luoghi diversi di Venezia verrà celebrata l’antica tradizione della città per esaltare e celebrare un legame che risale ai tempi della Repubblica di Venezia. L’ultimo weekend di agosto sarà inaugurata la mostra Vivere insieme il vetro millenario di Murano attraverso le mani delle donne, visitabile a Villa Hériot, l’edificio di Venezia nell’isola della Giudecca.

Gli amanti dei mercati, invece, troveranno in Val di Fassa un mondo da scoprire: piccoli mercatini itineranti prendono vita tra boutique prestigiose, enoteche e botteghe di prodotti tipici. Il venerdì, il sabato e la domenica, fino ai primi giorni di settembre, Soraga di Fassa, Canazei e Mazin di Fassa diventano luoghi alternativi per uno shopping all’aria aperta.