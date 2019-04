Ryanair, voli scontati per volare fino a marzo 2020

editato in: da

Ryanair ha lanciato un’offerta per prenotare voli scontati del 20% fino a marzo del 2020.

Si prenota ora si parte per le vacanze tra un anno.

Tante le destinazioni raggiungibili dall’Italia a prezzi low cost. La maggior parte sono voli in partenza da Milano Bergamo, il principale aeroporto di Ryanair, ma ci sono offerte da tutta Italia.

Per chi desidera organizzare un viaggio da fare con tutta calma, ecco le mete che vi consigliamo.

Il 9 novembre ricorre l’anniversario della caduta del muro di Berlino. Quale migliore occasione per visitare la città in occasione dei numerosi eventi previsti nel calendario. In tutta Berlino si celebrerà il trentesimo anniversario di quello storico giorno con iniziative in tutta la città, sia dove passava il muro sia in alcuni luoghi simbolo della divisione. Ci sono voli a partire da 14,99 euro a tratta da Bergamo, Roma Ciampino, Bari, Bologna, Palermo, Catania, Pisa e da Venezia Treviso.

Dal 15 al 29 marzo 2020 a Valencia si terrà una delle feste più famose della città: Las Fallas. Prenotare un volo per la città andalusa per tempo consentirà di risparmiare parecchio sul costo del biglietto. Ci sono voli da Bergamo a partire da 19,99 euro, da Torino, Ciampino, Bologna, Cagliari, Napoli, Pisa e Trieste. Valencia è la città perfetta per un city break e per una vacanza in famiglia. Per i bambini ci sono tantissime attività, oltre alla bellissima e lunghissima spiaggia dove, già a marzo, si può prendere il sole.

E infine, vale sempre la pena prenotare un biglietto per Marrakech, una città che ha sempre qualcosa di nuovo da offrire. Per il 2020 è stata nominata prima Capitale africana della cultura. La sua tradizione artistica, architettonica e culturale ha portato a questo ambito riconoscimento, per una città sempre più attraente per i turisti di tutto il mondo, che vanta due siti Unesco, la gigantesca piazza Jemaa El Fna, con la sua storica medina e le mura cittadine. Ci sono voli in partenza da Bergamo, Ciampino, Napoli, Catania e Pisa.