Sul tetto di questo hotel di lusso, a Parigi, si allevano api

C’è sempre un certo ronzio nei pressi del Mandarin Oriental, l’hotel di lusso nel cuore della capitale francese, e a differenza di quello che potete pensare, il rumore non è dato dai clienti della struttura ma delle api che vivono sopra l’edificio. Sì perché a Parigi, l’apicoltura viene fatta sui tetti e il miele prodotto dalle api viene utilizzato per preparare alimenti e cocktail a km 0, ovviamente.

Il progetto è curato da Audric de Campeau, l’apicoltore più famoso di tutta la città ed è a lui che va l’idea grandiosa di allevare api sui tetti. L’uomo ha iniziato, infatti, a installare alveari su alcuni degli edifici più importanti della capitale francese. Les Invalides e il Musée d’Orsay sono solo alcuni dei luoghi dove le api di Audric producono uno dei mieli più buoni di Parigi perché la passione per questi insetti e per il loro operoso lavoro è da sempre per l’uomo una costante.

Sin da bambino Audric ha iniziato a posizionare alveari in posti insoliti, nella proprietà di famiglia questo non era possibile visto che suo padre era allergico alle api. Crescendo poi ha avuto un’idea brillante, quella di chiedere a musei e altre strutture pubbliche di poter allevare api sopra i loro tetti. Del resto perché non sfruttare uno spazio così grande e inutilizzato come la superficie di un edificio?

E così non ci è voluto poi molto affinché de Campeau arrivasse al tetto di uno degli hotel di lusso più famosi di Parigi. Oggi gli alveari posti in cima del Mandarin Oriental della capitale producono tra i 30 e i 40 kg di miele all’anno.

Lo stesso miele prodotto poi dalle api che vivono sull’hotel è protagonista assoluto di un menù ricco, originale, naturale e ovviamente a km 0 che la struttura propone ai suoi clienti. Non a caso, il cocktail d’autore di eccellenza dell’hotel è creato con champagne, yuzushu, tè al gelsomino e miele fatto in casa.

Chiunque alloggi in questo hotel nel cuore di Parigi può vivere una vera e propria esperienza nel rispetto dell’ambiente. Gli ospiti infatti, oltre ad assaggiare il miele prodotto sul tetto dell’edificio, possono partecipare al programma di sostenibilità ambientale messo a punto dal Mandarin Oriental e ottenere in cambio il buonissimo miele delle api di Audric.