Le 7 esperienze più strane in un Airbnb

editato in: da

Non chiamateli soltanto “appartamenti” in cui trascorrere le vacanze: gli host di Airbnb stanno diventando sempre più creativi, e spesso propongono ai propri ospiti esperienze indimenticabili e fuori dal comune.

Lontano dai classici itinerari turistici, le Esperienze Airbnb sono attività proposte dai proprietari di stanze e appartamenti che decidono di condividere le proprie passioni e conoscenze con i viaggiatori in visita. Non si tratta chiaramente di classiche visite guidate in giro per le città, ma di giornate trascorse mettendosi alla prova con corsi e lezioni a dir poco originali. Siete curiosi? Abbiamo selezionato 7 delle esperienze più strane e divertenti per un viaggio fuori dagli schemi.

1. Sirena per un giorno – Stati Uniti, California. Airbnb vi dà la possibilità di scoprire le splendide spiagge di San Diego con un’amante dell’oceano ed esperta scopritrice di sirene. Il vostro outift? Rigorosamente realizzato con conchiglie, coda pinnata e brillantini. E per concludere la giornata, avrete a disposizione un servizio fotografico per far immortalare la sirena che è in voi.

2. Come sopravvivere su un’isola deserta – Porto Rico. Robert, un ragazzo del posto, vi insegnerà a cavarvela su un’isola deserta sfruttando unicamente ciò che la natura mette a vostra disposizione: le piante di cocco.

3. Il mondo delle marionette – Repubblica Ceca, Praga. Un’occasione unica per imparare a modellare e costruire una marionetta con le vostre mani, e apprendere le principali tecniche per animarle.

4. Una collana di DNA – Stati Uniti, Washington. Grazie a Matt, un fisico e matematico del posto, apprenderete in laboratorio i rudimenti della bio-ingegneria. L’esperienza diventerà comunque ancora più sorprendente quando vi troverete ad estrarre il vostro dna e a trasformarlo in un ciondolo da indossare.

5. Potenziamento neurologico con il Dottor Leon – Inghilterra, Londra. Insieme a Sofi, esperta in design e allestimenti immersivi, diventerete gli attori di un intervento chirurgico simulato, che vi guiderà in un’atmosfera surreale e rilassante, attraverso l’interazione tra suoni, colori e effetti di scena. Insomma, sarà come essere catapultati in un film sci-fi!

6. A scuola con Mangiafuoco – Stati Uniti, Los Angeles. Siete affascinati dal mondo circense e dalle sue attrazioni? Grazie ad un’artista esperta di bourlesque imparerete la difficile arte del mangiafuoco. Quando sarete pronti, darete via ail vostro spettacolo personale con delle bellissime torce a fare da scenografia.

7. Un concerto privato nella sala degli specchi – Stati Uniti, San Francisco. In una fantastica stanza fatta di luci, colori e specchi Genie, la vostra host, suonerà un concerto privato studiato appositamente per voi.

Insomma, se siete alla ricerca di un viaggio avventuroso, non vi resta altro che scegliere!