Incontri ad alta quota: innamorarsi durante un viaggio in aereo

Con milioni di persone che attraversano in aereo il globo ogni giorno, quante probabilità ci sono che il tuo vicino di posto sia proprio la tua anima gemella? Probabilmente, più di quanto pensi. Non è per niente raro che tra due passeggeri scatti il colpo di fulmine: capita almeno a 4 persone su 100, stando a un recente sondaggio della HSBC, che ha intervistato un campione di oltre cinquemila persone, provenienti da 140 diversi paesi.

A quanto riporta il sondaggio, al 47% degli intervistati è capitato almeno una volta di attaccare bottone con lo sconosciuto seduto accanto a loro. E poi si sa, da cosa nasce cosa… se il 13% di loro hanno stretto rapporti lavorativi, c’è anche quel 6% che ha dichiarato di aver iniziato un flirt proseguito anche una volta atterrati. E poi ci sono quei fortunati che, addirittura, sono riusciti a trovare in volo l’amore della vita.

Un’altra ricerca, stavolta condotta da eDreams tra i viaggiatori italiani, ha stabilito che sono gli uomini ad essere di solito i più intraprendenti. Le fasce d’età in cui si registrano il maggior numero di innamoramenti durante il viaggio sarebbero quella compresa tra i 35 e i 44 anni, e quella tra i 18 e i 24 anni.

A far battere il cuore dei passeggeri dell’aereo, però, non solo solo i loro compagni di viaggio: più del 40% degli intervistati ha rivelato di aver messo gli occhi su una hostess o uno steward. Del resto, come ha speigato Antoine Michelat, co-fondatore del sito di comparazione di voli Jetcost.co.uk: “Gli assistenti di volo hanno sempre avuto un fascino particolare per i loro passeggeri”.

Trovare l’amore durante il viaggio, dunque, non è per niente difficile. Se stai ancora aspettando la tua anima gemella, non ti resta che prenotare un volo per una meta romantica e lasciare che il destino faccia il resto!