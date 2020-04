Scoprire il mondo attraverso i giochi da tavolo a tema viaggio

editato in: da

Ci sono viaggi nati per gioco e giochi nati per i viaggiatori, quelli veri e autentici che non si lasciano spaventare dalle sfide. Del resto sappiamo bene che i veri Wanderlust hanno menti molto aperte e non si stancano mai di curiosare e esplorare, proprio come fanno i bambini.

Un viaggiatore non si tira mai indietro davanti a un gioco da tavola. Sapevate che sono diversi i giochi di società a tema viaggi? Ecco perché se amate esplorare il mondo in lungo e in largo amerete scoprire e riscoprire questi giochi insieme ai vostri amici e alla famiglia.

Risiko! È in assoluto il gioco da tavola per eccellenza, si tratta di un classico senza tempo dove si gioca su una cartina del mondo. Lo scopo del gioco è quello di conquistare il globo con il proprio esercito, avete già un’idea su quale parte del mondo vorreste governare?

Più recente invece è Jumanji, il gioco da tavola ispirato al celebre film con Robin Williams. Quello che vi viene richiesto è di affrontare ogni sfida con lo spirito di un avventuriero senza paura.

Ticket to ride è un gioco divenuto molto famoso negli ultimi anni, ideale per tutti gli amanti dei viaggi in treno. Lo scopo del gioco è infatti quello di collegare due stazioni e creare un percorso per far viaggiare il proprio treno. Esistono numerose versioni ambientate in diverse parti del mondo: Francia, New York, India e anche Italia.

Le città d’Europa sono bellissime e Tactic, il grande tour è il gioco che trasporta i turisti in pullman tra le gradi metropoli di tutto il continente da Milano a Parigi: il viaggio ha inizio.

C’è un altro gioco diffusosi di recente, ma che ha già catturato l’attenzione di moltissimi viaggiatori. Stiamo parlando di Pechino Express, un gioco da tavola ispirato al famoso programma televisivo: avventure e imprevisti sono assolutamente garantiti.

La nostra selezione di giochi da tavolo a tema viaggi si conclude con Sulle Tracce di Marco Polo, un classico amato da tutti i Wanderlust. In questo caso avrete la possibilità di indossare i panni dell’esploratore veneziano e partire per un fantastico viaggio nel mondo antico attraversando Gerusalemme, la Mesopotamia e la Via della Seta.