A Genova per vivere la magia nel Castello di Harry Potter

editato in: da

Vestire i panni di uno studente di magia per un giorno. Il castello di Harry Potter è a Genova, tra giardini di rara bellezza, fontane e atmosfera da sogno. Dopo il trenino #GenovaHogwartsExpress, Genova sarà scenario di un nuovo episodio per piccoli e grandi viaggiatori. Genova Dreams, in collaborazione con Avventure Cittadine lanciano un nuovo capitolo della saga ambientato nella città Superba. Dove sarà il castello del maghetto? Una fortezza magica ambientata nel meraviglioso Castello Coppedè, ideale per ricreare il perfetto stile Hogwarts dove elementi fantastici e visionari catapulteranno i partecipanti nella scuola di magia più famosa del mondo.

Sarà come camminare tra le pagine dei capitoli della saga di Potter. Perdersi nella bellezza lussureggiante e onirica tra giardini e fontane fatate. Il programma è vasto e ricco di eventi: la sfida tra le case attraverso una “caccia al tesoro” intitolata “simboli fantastici e dove trovarli”. Gli studenti di ogni età dovranno dimostrare grandi abilità per risolvere enigmi e misteri: a colpi di bacchetta magica il caso andrà risolto. Ovviamente, non mancheranno nemmeno i professori della scuola di magia: Pomona Sprite, Minerva McGranitt, Sibilla Cooman, Severus Piton. Interverranno i fantasmi per le prove di abilità Priscilla e Mirtilla. Infine ci sarà la delegazione dei Mangiamorte capitanata da Bellatrix Lestrange. Sarà tutto come ad Hogwarts, e gli appassionati della saga di Harruy Potter non potranno perdersi le trasformazioni di Tonks e i pettegolezzi di Rita Skeeter. Non mancheranno neppure Diagon, Ollivander e Notturn Alley.

Sarà il super Silente a svelare tutti i segreti del Castello, e a premiare i maghetti che si sono distinti con la loro bacchetta magica nel risolvere i casi misteriosi. “La volontà è quella di far conoscere i gioielli della nostra Liguria, attraverso la magia del libro più amato: luoghi da sogno che rappresentano una meta ideale per coniugare turismo, divertimento e cultura” così ha commentato Sophie Lamour, ideatrice del progetto. Un’avventura ricca di emozioni e divertimento, ideale per famiglie, amici, e bambini che vestiranno i panni dei protagonisti di Harry Potter, in un luogo inaspettato e da sogno. L’evento è organizzato nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, per questo il numero di partecipanti è limitato.

Le date: sabato 26 Giugno – Venerdì 2 Luglio – Venerdì 23 Luglio – Sabato 21 Agosto – Venerdì 27 Agosto. Orario 18.00-21.00