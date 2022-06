Pezzetti di Italia nel mondo

L'Italia, il Belpaese, uno dei luoghi più sognati dagli stranieri, che farebbero di tutto pur di averne un assaggio. Noi italiani invece, cerchiamo mete lontanissime e una volta via sentiamo la mancanza di casa. Saranno questi i motivi che hanno fatto nascere scorci di Italia in giro per il mondo? Paese che vai, pezzetto di Italia che trovi. L'importante è potersi sentire vicini, anche dall'altra parte del Globo. In foto, un edificio con i colori della bandiera italiana a Little Italy, New York.