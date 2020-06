Superman, Batman e altri supereroi sono arrivati in Italia. E ci hanno conquistato

E se i supereroi, quelli che salvano il mondo e che ci proteggono dai cattivi arrivassero in Italia? Quali città pensate che sceglierebbero? Noi abbiamo qualche idea, ma solo perché abbiamo sbirciato in anteprima tutte le pubblicazioni DC Comics a cura di Panini Comics, in edicola dal 4 giugno. Superman, Batman, Wonder Woman, Flash e Lanterna Verde sono solo alcuni dei supereroi dell’Universo DC, che hanno trovato la loro dimensione sulla terra, esattamente nel nostro Paese. Scopriamo insieme dove sono stati.