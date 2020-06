Se vai in Finlandia ricordati di dire sempre la verità

editato in: da

Natura incontaminata, territorio ricoperto da boschi e laghi, panorami mozzafiato e cittadini felici e rispettosi: questa è la Finlandia, un territorio bellissimo e sorprendente che ha meritato, per tre anni di seguito, la nomina a Paese più felice del mondo, secondo il World Happiness Report.

E a questa lista, delle cose che rende orgoglioso chiunque viva qui, si aggiunge un’altra peculiarità che sembra riguardare l’intera popolazione finlandese: l’onestà. E forse se provate a chiedere a chi, in Finlandia, si è trasferito o c’è stato per brevi o lunghi periodi, quanto c’è di vero in questa affermazione, potrà confermarvi che i cittadini qui si comportano sempre in modo rispettoso e sincero nei confronti degli altri.

La fiducia, infatti, in questo Paese è una cosa seria, è il fondamento di ogni interazione e fa parte della cultura stessa della zona. Lo conferma anche la scienza, e in particolare Johannes Kananen, docente alla Scuola di scienze svedese all’Università di Helsinki, che ha confermato come la verità sia molto cara e preziosa all’intera popolazione.

Se perdete un portafoglio in Finlandia, state pur certi che le persone vi cercheranno per restituirvelo, così come qualsiasi altro oggetto. Quando un bambino perde i suoi guanti, o un cappello e la sciarpa in strada, i suoi averi vengono appesi agli alberi del quartiere, così che possano essere ritrovati.

Piccole abitudini queste che hanno reso la Finlandia il Paese più onesto al mondo perché tutto è percepito come un bene collettivo, da rispettare e preservare. La felicità e il benessere delle persone, rappresentano il fine ultimo, ma anche la missione della società e del Governo.

Per questo il rispetto, così come l’onestà e la fiducia sono alla base di ogni rapporto umano qui. Ma attenzione però, perché le persone del posto tendono a prendere tutte le affermazioni dette, alla lettera.

Se quindi avete in mente un viaggio nel Paese, assicuratevi di dire sempre la verità. Se chiacchierando con le persone del posto, dichiarate di saper cucinare il piatto di pasta più buono al mondo, loro vi crederanno e, probabilmente, vi chiederanno ingredienti, cotture e perché no, una prova tangibile del vostro saper fare per giudicare la veridicità delle vostre parole. E a quel punto dovrete mantenere fede a quanto detto.