Dove si trova la famosa terrazza del film “Le fate ignoranti”

A vent’anni dall’uscita del film “Le fate ignoranti” del regista Ferzan Ozpetek, sta per arrivare anche una serie Tv che racconta la storia di una coppia felicemente sposata, Massimo (l’attore Stefano Accorsi) e Antonia (Margherita Buy). Improvvisamente, però, Massimo muore in un incidente stradale e, solo allora, la moglie scopre per caso un segreto indicibile. Per la loro interpretazione, i due attori hanno vinto il Nastro d’argento.

Il film è stato uno dei più grandi successi del nuovo millennio, non soltanto per la bravura dei protagonisti e del regista che ha scritto la storia. Alcune scene sono rimaste iconiche. Come quelle ambientate sulla terrazza dove massimo aveva una doppia vita. Molti si sono chiesti dove si trovi questa terrazza, grandissima, soleggiata e dove fare delle belle feste con gli amici. È diventata talmente famosa da essere entrata ufficialmente nei giri turistici delle guide a Roma.

Gran parte del film “Le fate ignoranti” è stata girata nel quartiere Ostiense. È stata proprio la sua uscita nelle sale cinematografiche a portare alla ribalta il Gazometro – che si vede dalla terrazza e che è stato anche il più grande d’Europa – e il panorama dell’archeologia industriale di questa zona della Capitale.

Le passeggiate dei turisti che hanno come tema “L’ottavo colle” di Roma e che ripercorrono Testaccio e Ostiense, partono dall’ex Mattatoio di Testaccio per seguire il fil rouge che lo lega alla Mira Lanza, ai mulini, al quartiere delle Conce, al Ponte di ferro e ai Mercati Generali per concludersi proprio sulla terrazza utilizzata per molte scene del film.

Oggi qui trova spazio il centro culturale Industrie Fluviali, oltre duemila metri quadrati di spazi riqualificati per il lavoro condiviso (o smart working), sale per esposizioni, conferenze ed eventi, bistrot, orti urbani e l’incantevole terrazza vista Gazometro, appunto.

L’intero quartiere Ostiense è stato oggetto di un’ampia opera di riqualificazione negli ultimi anni, che ha riguardato importanti siti post industriali convertiti in musei, sedi universitarie e start-up che hanno trasformato l’area in una delle più vivaci zone di Roma.

Con l’usicta dlla serie Tv “Le fate ignoranti” a cui sta lavorando Ozpetek e che dovrebbe arrivare a primavera questa terrazza potrebbe tornare alla ribalta.