Quello che prima era un Caveau segreto, ora è una stanza di hotel

Se avete in mente una vacanza a Edimburgo, non dovreste lasciarvi scappare l’opportunità di dormire in una delle stanze più insolite di sempre: un caveau segreto scoperto soltanto di recente.

In questo rinomato ostello a Edimburgo, durante alcuni lavori di ristrutturazione, gli architetti hanno trovato una stanza nascosta di circa 3 metri quadrati, l’ipotesi è quella che questo spazio prima fosse un caveau destinato alla conservazione del denaro dei mercanti del mercato della frutta nel centro storico di Edimburgo.

I proprietari della nota catena di ostelli St Christopher’s Inn, dopo aver fatto questa scoperta, hanno trasformato il vecchio caveau nella stanza principale della loro nuova struttura situata proprio nel cuore della città scozzese.

Durante i lavori di ristrutturazione agli architetti è toccato il compito di mantenere inalterate alcune caratteristiche dell’antico caveau: le pareti spesse e l’originale porta blindata in acciaio sono rimaste intatte.

Questa scoperta assolutamente sorprendente ha consentito di creare un alloggio davvero insolito in quello che è il luogo dove molti viaggiatori avventurieri e con zaino in spalla si recano ogni giorno.

Il caveau ritrovato è stato un avvenimento assolutamente inaspettato da parte di tutti, la stanza segreta infatti non risultava in nessuna delle piante antiche degli edifici storici della città quindi la reazione del team di architetti che lavoravano all’edificio è stata di assoluta sorpresa.

La camera attualmente conserva l’eredità storica di quello che un tempo era il caveu del mercato centrale di Edimburgo presentatori ai viaggiatori come una grande cassaforte.

La Vault Room, questo il nome della stanza principale del St Christopher’s Inn, è destinata a tutti i giovani che voglio vivere un’esperienza al di fuori del comune. L’ambiente è caratterizzato da molti elementi di design che fanno fede alla sua eredità, tra queste una carta da parati appositamente progettata che richiama file di cassette di sicurezza.

Al suo interno è presente anche una cassaforte, che insieme ad altri elementi di design caratteristici, offre un’esperienza di gamification davvero incredibile. Gli ospiti infatti sono chiamati in prima persona per decifrare la password di apertura della cassaforte e vincere dei premi inaspettati.

Pronti a vivere questa esperienza fuori dal comune?