In Canada c’è una città totalmente invasa da adorabili conigli

Potrebbe capitare che all’arrivo a Canmore, in Alberta, l’accoglienza non sia fatta da esseri umani ma da migliaia di conigli marroni e neri che popolano i binari della ferrovia e il parcheggio circostante. Sì perché nella piccola e vivace cittadina canadese che conta circa 14000 abitanti, questi simpatici animaletti hanno deciso di costruire la loro casa.

Conosciuta soprattutto per le piste ciclabili e l’incredibile Parco Nazionale di Banff, Canmore è diventata ormai la residenza di oltre 20000 conigli. Questi animali ormai fanno parte della città a tutti gli effetti, moltissimi infatti i cittadini che se ne prendono cura mettendo a disposizione di questi stravaganti abitanti scorte di cibo e acqua nei loro cortili.

Perché i conigli sono diventati anche loro residenti di Canmore. Negli ultimi tempi infatti questi animali hanno dimostrato di essere sempre più legati agli umani e di aver instaurato con loro delle relazioni sociali. Chi si aspetta dunque di trovarsi davanti ad animali selvatici si sbaglia di grosso, gli stessi abitanti, al rientro nelle loro dimore, si premurano di salutare i coniglietti che molto spesso li attendono fuori la porta di casa.

La provenienza di questi animali invece resta un mistero anche le voci di una leggenda si fa sempre più insistente tra le strade di Canmore. Sembra infatti che tutto sia nato nel 1980, quando un residente del quartiere nord est di Silvertip aveva nel suo cortile ben 12 conigli non registrati. A seguito delle lamentele da parte del consiglio comunale l’uomo avrebbe lasciato liberi gli animali che nel corso dei 40 anni a seguire si sarebbero riprodotti fino ad occupare una zona intera della città.

Teepeetown, il quartiere nord est della cittadina canadese, sembra diventata ufficialmente la casa di questi conigli e oggi, chiunque arrivi in città, affascinato anche dalla presenza di questi singolari inquilini, potrà trovarli vicino al Canmore Hospital, appena fuori da Mountain Avenue.

Una cosa è certa, questi piccoli animaletti non rappresentano assolutamente un problema per gli abitanti della zona che anzi, se ne prendono cura alla stregua di qualsiasi altro animale domestico perché per loro i coniglietti di Canmore sono piccole, gentili e magiche creature.