Black Friday, in crociera con Costa a prezzi da non farsi sfuggire

Un Black Friday davvero da sfruttare quello di Costa Crociere, che per l’occasione propone offerte davvero allettanti. Per approfittarne c’è tempo fino al 2 dicembre quando scadrà l’offerta. Le possibilità sono molte e tutte lasciano spazio ai sogni più reconditi di ognuno di noi.

Iniziate a pensare a quale potrebbe essere la vostra vacanza ideale e visitate il sito per scoprire quali luoghi da sogno potreste raggiungere imbarcandovi. Potrebbe essere una breve pausa alla volta del Mediterraneo oppure potreste volare al caldo dei Caraibi, o ancora meglio optare per gli Emirati Arabi o dedicarvi all’Oriente tra India e Maldive. Se però il caldo non è ciò che volete, anche per voi c’è un viaggio ad attendervi. Scopriamo insieme qualche dettaglio.

Una piccola pausa ce la meritiamo tutti e la minicrociera sul Mediterraneo a partire da Savona a bordo della Costa Magica è brave ma intensa. Si dirige verso la Spagna e tocca Barcellona e Marsiglia. Trascorrerete 4 giorni da favola, a partire da soli 259 euro a persona.

I Caraibi già sono un sogno. le isole più belle tra Stati Uniti, Bahamas, Repubblica Dominicana, Giamaica, Isole Cayman, Honduras, Messico. Il mare più cristallino. Potrete dunque optare per regalarvi un’esperienza indimenticabile a bordo della Costa Luminosa, a partire da 999 euro a persona. Sentite già il sole che accarezza la vostra pelle?

Per regalarvi nuove esperienze da conservare tra i ricordi più belli potreste approfittare di un viaggio tra Dubai ed Emirati Arabi. Il fascino del Medio Oriente da scoprire in 8 giorni di navigazione tra Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar a bordo della Costa Diadema. I prezzi, imbattibili, partono da 349 euro a persona.

Se invece sono l’India e la cultura orientale ad avervi sempre affascinato è il momento giusto di partire. Scoprirete le sue bellezze con la crociera sull’Oceano Indiano e vi spingerete fino alle Maldive. Un’esperienza unica nel suo genere a bordo della Costa Victoria, a partire da 299 euro a persona. Sempre per una bella scorpacciata di Oriente dovreste optare per il viaggio da sogno tra Cambogia e Thailandia a bordo della Costa Fortuna. Vi calerete in profondità dentro una cultura millenaria, e anche in questo caso potrete usufruire di un bello sconto, con prezzi a partire da 349 euro a persona.

Se è il freddo ad attrarvi il Nord Europa sarà la vostra meta. Non dovreste perdere l’occasione di regalarvi una crociera di due settimane piene tra Olanda, Belgio, Francia, Irlanda, Gran Bretagna, Germania a bordo della Costa Fortuna. Paesaggi da fiaba e cieli tersi vi attendono, ad un piccolo prezzo: si parte infatti da 919 euro a persona.