Biglietti aerei a meno di un cappuccino

Wizz Air ha appena lanciato un’offerta a dir poco scandalosa. Ha messo in vendita ben 10mila biglietti aerei a 1,99 euro. Si tratta di un’offerta limitata ad alcune tratte e solo in Italia, ma il prezzo è assolutamente imperdibile (anche se poi non partite non vi sarete di certo svenati).

Bisogna prenotare entro il 10 dicembre e i biglietti scontati sono validi per partenze fino al 28 febbraio 2022.

Abbiamo cercato le destinazioni migliori dove potere andare con l’offerta da 1,99 euro e abbiamo trovato voli da Milano Malpensa a Bari per il mese di gennaio e da Bari a Milano già per dicembre, per chi volesse approfittare di un po’ di shopping natalizio o di visitare Milano durante le festività.

Cosa fare a Natale a Milano

Inutile dire che Milano sotto Natale diventa magica. Le luminarie trasformano la città in un luogo sfavillante, tanti i mercatini di Natale sotto il Duomo, dove svetta anche l’enorme albero, con 65 chalet in legno e la casa di Babbo Natale. Il mercatino c’è anche ai Bagni Misteriosi, le piscine più conosciute dai milanesi che si trasformano in un elegante chalet di montagna dal sapore rétro, un vero e proprio villaggio dedicato al Natale con tanto di pista di pattinaggio. E poi, il Villaggio delle Meraviglie in Porta Venezia, tra alberi illuminati, la casa degli Elfi e uno speciale mercatino di Natale. Sotto il palazzo della Regione Lombardia è stata montata la struttura coperta più grande di Milano che ospita una grande pista di pattinaggio. E, infine, alla Biblioteca degli Alberi, in zona Gae Aulenti, si tiene un ricco programma di attività natalizie, gratuite, per tutti i weekend delle feste con spettacoli, performance e laboratori per adulti e bambini.

Cosa fare a Bari nelle festività natalizie

A Bari, invece, in piazza Umberto è stato allestito il Villaggio di Babbo Natale, aperto fino all’Epifania, in piazza del Ferrarese c’è il grande albero di Natale insieme al ‘bosco natalizio’, il borgo antico è illuminato dalle luminarie ‘da leggere’ e le luci illuminano i profili dei palazzi sulla Muraglia. Inoltre, per tutto il mese di dicembre sono previsti eventi gratuiti, dai giochi di gruppo alle letture ad alta voce, dai laboratori creativi agli spettacoli teatrali.

Cosa fare a Torino a Natale

Ci sono anche voli da Bari a Torino per dicembre e gennaio. Il Capoluogo piemontese è tutto una luce in occasione delle feste con l’evento intitolato “Natale di Luce”. Protagoniste assolute sono le Luci d’Artista, una manifestazione artistico-culturale durante la quale la città viene illuminata con vere e proprie opere d’arte concepite da artisti contemporanei. La novità quest’anno è il Percorso di Luci, un allestimento luminoso che parte dai giardini Sambuy e percorre tutta via Roma per arrivare a Palazzo Reale. Oltre all’albero di Natale e al Calendario dell’Avvento in piazza Vittorio, ci sono anche tante nuove iniziative promosse dalla Città di Torino per le festività di fine anno.

Natale illuminato a Napoli

Ci sono voli a 1,99 euro anche per Napoli con partenza da Milano Malpensa. E Napoli a Natale è davvero un must. Non solo merita una visita il mercato dei presepi più famoso d’Italia, quello di San Gregorio Armeno, ma quest’anno ci saranno videomapping natalizi su Palazzo Fuga, il magico parco di Santa Claus alla Mostra d’Oltremare e in piazza degli Artisti è stato inaugurato un arco floreale a tema natalizio con il vischio, il tipico simbolo di amore e fortuna che richiama l’antica tradizione del bacio sotto il vischio.